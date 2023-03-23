Samsunspor’dan ’taraftar yasağı’ açıklaması

Lider Samsunspor, Spor Toto 1. Lig’in 29. haftasında deplasmanda karşılaşacakları Boluspor maçı için taraftarlarının Bolu Atatürk Stadyumu’na alınmayacağı yönündeki karara tepki gösterdi.

Samsunspor Futbol Kulübü adına yapılan açıklamada, “Boluspor İl Güvenlik Kurulu tarafından alınan kararla, 28 Mart 2023’te deplasmanda oynayacağımız Boluspor-Samsunspor karşılaşmasına taraftarlarımızın alınmayacağına dair kararı şaşkınlıkla karşılıyoruz. Ayrıca sosyal medyada dolaşan, bu kararın Samsunspor Güvenliği Şube Müdürlüğü’nün talebi doğrultusunda alındığı haberi kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Şampiyonluğa giden bu yolda kalbi bizimle atan büyük Samsunspor taraftarının varlığı ve sevgisiyle sahada var gücümüzle mücadele edeceğimize söz veriyoruz. Spor kamuoyuna saygılarımızla duyururuz” ifadeleri kullanıldı.

Samsunspor, Spor Toto 1. Lig’de 54 puanla lider konumda bulunuyor.