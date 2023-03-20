Spor Toto 1. Lig’de lider konumda bulunan Samsunspor, 17 maçtır kaybetmiyor. Karadeniz temsilcisi, bu süreçte 12 galibiyet ve 5 beraberlik aldı.

Samsunspor, Spor Toto 1. Lig’in 27. haftasında deplasmanda karşılaştığı Gençlerbirliği’ni 1-0 mağlup etti. Samsun temsilcisi, son yenilgisini ligin 8. haftasında konuk olduğu Altınordu karşısında 2-1’lik skorla almıştı. Kırmızı-beyazlılar, daha sonra çıktığı 17 maçta da kaybetmedi. Samsunspor, bu süreçte Pendikspor, Göztepe, Tuzlaspor, Denizlispor, Adanaspor, Altay, Eyüpspor, Erzurum FK, Çaykur Rizespor, Sakaryaspor, Bandırmaspor ve Gençlerbirliği müsabakalarında 3 puanı hanesine yazdırdı. Samsun ekibi; Boluspor, Keçiörengücü, Yeni Malatya, Bodrumspor ve Manisa FK ile de berabere kaldı.

Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde 27. hafta sonunda ligde zirvede yer alan Samsunspor, gelecek haftalarda Altınordu, Pendikspor, Tuzlaspor, Keçiörengücü ve Bodrumspor ile karşılaşacak. Kırmızı-beyazlılar, deplasmanda ise Göztepe, Boluspor ve Denizlispor’a karşı mücadele verecek.

Samsunspor, deprem felaketi nedeniyle ligden çekilen Adanaspor ve Yeni Malatyaspor karşılaşmalarından ise 3-0 hükmen galip sayılacak.

Rekor 25 maç

Samsunspor’un yakın geçmişteki en uzun namağlup serisi 1984-1985 sezonunda 25 maç olarak dikkat çekiyor. O dönem Teknik Direktör Fethi Demircan çalıştırdığı Samsunspor, Süper Lig mücadelesi verdiği sezonda toplam 25 maç kaybetmeyerek Süper Lig’e çıkma başarısı gösterdi.

Hüseyin Eroğlu ve Samsun temsilcisi, ligde kalan maçlarda mağlup olmazsa kulübün en uzun namağlup serisine imza atmış olacak.

Lider Samsunspor, ligin 28. haftasında 24 Mart Cuma günü 19 Mayıs Stadyumu’nda saat 20.00’de Altınordu ile karşılaşacak.