Son Dakika
Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu.
Spor 18.03.2022, 14:28 18.03.2022, 14:31
Eşleşmeler şöyle gerçekleşti:
ÇEYREK FİNAL
Chelsea (İngiltere) - Real Madrid (İspanya)
Manchester City (İngiltere) - Atletico Madrid (İspanya)
Villarreal (İspanya) - Bayern Münih (Almanya)
Benfica (Portekiz) - Liverpool (İngiltere)
YARI FİNAL
Manchester City (İngiltere) - Atletico Madrid (İspanya) / Chelsea (İngiltere) - Real Madrid (İspanya)
Benfica (Portekiz) - Liverpool (İngiltere) / Villarreal (İspanya) - Bayern Münih (Almanya)
MÜSABAKA TARİHLERİ
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final müsabakaları, 5-6 ve 12-13 Nisan tarihlerinde yapılacak.
Yarı finalde ise maçlar 26-27 Nisan ile 3-4 Mayıs tarihlerinde oynanacak.