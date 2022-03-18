Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu!

Eşleşmeler şöyle gerçekleşti:



ÇEYREK FİNAL



Chelsea (İngiltere) - Real Madrid (İspanya)



Manchester City (İngiltere) - Atletico Madrid (İspanya)



Villarreal (İspanya) - Bayern Münih (Almanya)



Benfica (Portekiz) - Liverpool (İngiltere)



YARI FİNAL



Manchester City (İngiltere) - Atletico Madrid (İspanya) / Chelsea (İngiltere) - Real Madrid (İspanya)



Benfica (Portekiz) - Liverpool (İngiltere) / Villarreal (İspanya) - Bayern Münih (Almanya)

MÜSABAKA TARİHLERİ



UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final müsabakaları, 5-6 ve 12-13 Nisan tarihlerinde yapılacak.



Yarı finalde ise maçlar 26-27 Nisan ile 3-4 Mayıs tarihlerinde oynanacak.