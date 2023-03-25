Şakir Özkayımoğlu: “3 puanlık galibiyetle evimize mutlu dönüyoruz”

Göztepe Teknik Sorumlu Şakir Özkayımoğlu, Tuzlaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, galibiyet için mutlu olduklarını söyleyerek, "3 puanlık galibiyetle evimize mutlu dönüyoruz” dedi.

Spor Toto 1. Lig’in 28. hafta maçında Göztepe, deplasmanda karşılaştığı Tuzlaspor’u 2-0’lık skorla mağlup etti. Müsabakanın ardından Göztepe Teknik Direktörü Şakir Özkayımoğlu basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Saha şartlarının 1. Lig’e uygun olmadığını aktaran Şakir Özkayımoğlu, “Çok zor bir müsabakaydı bizim için. Saha şartları özellikle 1. Lig için uygun değildi. Çocuklar saha şartlarına göre mücadele etmeye çalıştı. Bunda da çok başarılı oldular. Hepsini ayrı ayrı içeride kutladım. Biz güzel bir aileyiz. Puanlar kazanıyoruz, maç maç bakıyoruz her şeye. 3 puanlık galibiyetle evimize mutlu dönüyoruz. Taraftarlar hep varlar zaten. Desteklerini hiç esirgemiyorlar sağ olsunlar. Bizim için büyük bir güç arkamızda, 90 dakika hiç susmadılar. 3 puan armağan ettiğimiz için mutluyuz. Onlar da rahat bir şekilde eve dönerler. Göztepe emin adımlarla yukarıya doğru tırmanmaya başladı. Başta futbolcuları, mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum. Başarılarımız inşallah devam edecek. Yolumuz, önümüz açık” şeklinde konuştu.