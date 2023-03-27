Sakaryaspor, Eyüpspor mesaisine devam etti

Sakaryaspor, Spor Toto 1. Lig’in 29. haftasında konuk edeceği Eyüpspor karşılaşmasının hazırlıklarına devam etti.

Teknik Direktör Taner Taşkın gözetiminde Rüstemler Tesisleri’nde antrenman düz koşu ile başladı. İdman, istasyon çalışması, dinamik ısınma ve taktik çalışmalarla devam etti. Sakaryaspor - Eyüpspor mücadelesi, 30 Mart Perşembe günü saat 20.00’de Yeni Atatürk Stadyumu’nda oynanacak. Yeşil-siyahlılar bu karşılaşmadan 3 puan almayı hedefliyor.