Sadio Mane Liverpool'dan ayrılıyor!

Liverpool'da Mohamed Salah'a kendisinden daha çok değer verildiğini düşünen Senegalli süper yıldız takımdan ayrılma kararı aldı.

SADIO MANE, JURGEN KLOPP'UN GÖZBEBEĞİYDİ

Aksam.com.tr'nin Bild Gazetesi'nden aktardığı haberine göre, Bayern Münih Sadio Mane'nin menajeri ile görüşmelere başladı. Aksam.com.tr'nin aktardığı haberin devamında, Alman temsilcisinin bu kararı Robert Lewandowski ve Serge Gnabry'nin yeni sözleşme taleplerini reddedilmesine karşı aldığı ifade edildi. Jürgen Klopp'un ise bu görüşmeye nasıl tepki vereceği merakla beklenmekte.

SADIO MANE, MOHAMMED SALAH'A OLAN İLGİDEN RAHATSIZ

Sadio Mane'nin sözleşmesinin bitmesine daha 1 sene varken böyle bir kararı almasına etmen olarak, Mohamed Salah'a kendisinden daha fazla değer verildiğini düşünmesi gösteriliyor.

Aksam.com.tr'nin İngiliz basınından aktardığı haberlere göre ise, Mısırlı futbolcu için kesenin ağzını açan ve yeni sözleşme için yıllık ücretinde rekor bir zam yapmaya hazırlanan Liverpool yönetiminin, Sadio Mane'ye benzer bir teklifle gelmemesi oyuncunun kalbini kırdı.