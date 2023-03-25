Pınar Karşıyaka, kritik virajda

Pınar Karşıyaka, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 22. haftasında lider Türk Telekom’u konuk edecek. Yarın oynanacak zorlu karşılaşma saat 15.30’da başlayacak.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, 22. hafta mücadelesinde Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu’nda lider Türk Telekom’u konuk edecek. Zorlu müsabaka saat 15.30’da başlayacak. Karşılaşma öncesinde yeşil-kırmızılı ekip, 16 galibiyet 5 mağlubiyetle üçüncü sırada yer alırken, Türk Telekom ise 18 galibiyet 3 mağlubiyetle puan tablosunda zirvede bulunuyor. Mavi-beyazlılar, Kaf-Kaf’ı mağlup ederek liderlik yarışında sağlam adımlarla ilerlemek isterken, Pınar Karşıyaka ise hata yapmayarak birincilik için iddialı olmak istiyor. Öte yandan ilk maçta yeşil-kırmızılı ekip müsabakadan 92-83’lük skorla mağlup ayrılmıştı.