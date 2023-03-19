Pazarspor hava muhalefetinden ötürü maça gidemedi

TFF 2. Lig’de Pazarspor, deplasmanda oynayacakları Kocaelispor maçına sis nedeniyle uçak seferlerin iptal olmasından ötürü gidemediği için maç, yarına ertelendi.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta yer alan Pazarspor, Kocaelispor maçı için dün gece saatlerinde havayolu ile maça gidecekti. Bugün oynanması planlanan maç, Pazarspor’un geleceği uçak seferlerinin Rize ve Trabzon’da yaşanan yoğun sis nedeniyle iptal edildi. İptal edilen seferlerden dolayı Pazarspor’un maçı yarın saat 14.00’e ertelendi.