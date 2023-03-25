Özcan Bizati "Önde ürettiğimiz zaman puanlar almaya devam edeceğiz"

Tuzlaspor Teknik Direktörü Özcan Bizati, Göztepe maçının ardından yaptığı açıklamada, mağlubiyet için üzgün olduklarını söyleyerek "Önde üretemedik, önde ürettiğimiz zaman puanlar almaya devam edeceğiz" dedi.

Spor Toto 1. Lig’in 28. haftasında Tuzlaspor, evinde karşılaştığı Göztepe’ye 2-0’lık skorla mağlup oldu. Müsabakanın ardından Göztepe Teknik Direktörü Özcan Bizati basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Şanssız bir penaltı sonucunda golü yediklerini aktaran Özcan Bizati, "Maçın tüm bölümlerinde üstün olduğumuz bir oyundu ama skor üretmede üstünlük sağlayamadık. İlk devrede verdiğimiz bir pozisyon, penaltı pozisyonuydu. Şansız bir penaltı ve yenik duruma düştük. İkinci yarıda oyun üstünlüğü yine bizdeydi ama skor üretemediğiniz yerlerde bunun önemi olmuyor. Mesela direkten dönen topumuz var ve oyunu döndürebileceğimiz pozisyonlardan biriydi. Onları iyi kullanamadık, kötü bir gol yedik ve maçı da kaybettik. Önde üretmememiz gerekiyor, önde ürettiğimiz sürece puanlar almaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.