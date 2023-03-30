Nuhspor Kadın Futbol Takımı’nın başarısı, Şırnak’taki kızlara ilham oldu

Şırnak’ta 5 yıl önce kurulan Nuhspor Kadın Futbol Takımı’nın başarısı, kentteki kız çocuklarının bu branşa yönelmesini sağladı.

Şırnak’ta 2019 yılında kurulmasının ardından Amatör 3. ve 2. Lig’lerde sürdürdüğü başarılı futbol serüveni sonrası geçen yıl Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 1. Ligi’ne yükselen Nuhspor Kadın Futbol Takımı’nın performansı, kentteki kız çocuklarına ilham kaynağı oldu. Kadrosunu 3 Azerbaycanlı futbolcuyla güçlendiren Şırnak ekibi, ligde oynadığı 18 maçtan 10 galibiyet, 5 beraberlik, 3 yenilgi alarak 35 puanla grubunda üçüncü sırada yer alıyor.

Mehmet Emin Yürek: "Şırnak’ın artık terörle değil, sporla anılmasını istiyoruz"

Aldıkları başarılı sonuçlarla ligde şampiyonluk adayı 3 takımdan biri olan Şırnak Nuhspor Kadın Futbol Takımı, hazırlıklarını sürdürüyor. Kulüp Başkanı Mehmet Emin Yürek, “Biz üç yıl içinde, 3. Lig’den 2’ye, 2’den 1’e çıkmayı başardık. Biz, hem ilimizde, hem de ülkemizde isim yapmaya başladık. Bizim amacımız Şırnak’ın artık terörle değil, sporla anılmasını istiyoruz. Gençlerimizin artık bu yeşil sahalara çıkmaları tek temennimiz. Bununla alakalı çalışmalarımız devam ediyor. Bütün ilçelerde altyapıyı oluşturacağız. Amacımız özellikle kadın futbol takımıyla daha iyi tanıtmak” dedi.

Murat Umaç: "Çocuklarımız spor ve sanatsal alanda Türkiye genelinde nam salacaktır"

Şırnak Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Murat Umaç, “Şırnak terör ve huzursuzlukla anılan bir şehrimizdi. Çocuklarımız spor, sanatsal alanda Türkiye genelinde nam salacaktır. Artık insanlar Türkiye ve uluslararası alanda Şırnak denildiğinde, spor başarısıyla anılacaktır. Şu anda 1. Lig’de mücadele eden bir kadın futbol takımımız var. Bu kadın futbol takımımız süper lige çıkmak için mücadele veriyor. Takım ön sıralarda, umudumuz gelecek sezon Süper Lig’de oynayan bir kadın futbol takımı oluşturmak” diye konuştu.

Gizem Yanlıgaş: "Futbol erkek oyunu değil, futbolu kadınlar da oynayabilir"

Dört sezondur Şırnak Nuhspor takımında oynadığını belirten Gizem Yanlıgaş, "Bu armayı gurur ile taşıyorum. Şırnak Nuhspor 3. Lig’deydi. 3’ten 2’ye, 2’den 1. Lige çıktı. Ve şu anda süper lig yolunda da emin adımlarla ilerliyoruz. Süper Lig’e çıkmak için iyi rakiplerimiz var ve onlara karşılaştık, iyi puanlar aldık. Futbolun erkek oyunu olmadığını 10 yıldır herkese gösterdik. Erkeklerde milli takım olduğu gibi, kadın milli takımımızda var. Ben 15 yıldır futbol oynuyorum. Şırnak’ta son 3-4 yıldır kızların futbola ilgisi gündeme geldi. Önyargıları yavaş yavaş kırıyoruz. Futbol erkek oyunu değil, futbolu kadınlar da oynayabilir. Bizde erkekler kadar savaşabiliriz” ifadelerini kullandı.