Nasuh Akar 20 yaş altı Kadınlar Türkiye Güreş Şampiyonası tamamlandı

Yozgat’ta düzenlenen Nasuh Akar 20 yaş altı Kadınlar Güreş Türkiye Şampiyonası final müsabakalarının ardından tamamlandı.

Yozgat’ta 29-30 Mart günlerinde Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Güreş Federasyonu’nun ortaklaşa düzenlediği Nasuh Akar 20 yaş altı Kadınlar Güreş Türkiye Şampiyonası, 38 ilden 200 sporcunun katılımıyla tamamlandı. Yalova Termal Belediyesi takım halinde Türkiye şampiyonu olurken MKE Ankaragücü Spor Kulübü ikinci ve Tekirdağ Çorlu Belediyesi üçüncü oldu.

Yalova Termal Belediyesi sporcusu Şevval Çayır, mutluyum olduğunu belirterek, "Önümde Avrupa ve Dünya Şampiyonası var. Orada da en güzel şekilde ülkemi temsil edeceğim. Hedefim bu sene için Avrupa ve dünya şampiyonu olmak. İleri de de olimpiyat şampiyonu olmak istiyorum" dedi.

Türkiye Güreş Federasyonu Genel Sekreteri Yusuf Gümüş de, "Güreş Federasyonu’nun faaliyet programında yer alan U17 ve U20 Türkiye Şampiyonası Yozgat’ta gerçekleştirildi. Burada çeşitli illerden yaklaşık 800’e yakın sporcumuz katılım gösterdi. Birbirinden çekişmeli müsabakalara sahne oldu. Burada Dünya ve Avrupa şampiyonalarının kadrolarını belirliyoruz. Önümüzde yapılacak olan uluslararası turnuvaların kadrolarını belirliyoruz. 2024 yılında yapılacak olan olimpiyat kadroları bu maçlar sonunda belirlenecek. Turnuvada emeği geçenlere teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Müsabakalar sonunda Zerda Demir 50 kilogramda, Emine Çakmak 53 kilogramda, Tuba Demir 55 kilogramda, Şevval Çayır 57 kilogramda, Sevim Akbaş 59 kilogramda, Selvi İlyasoğlu 62 kilogramda, Duygu Gen 65 kilogramda, Ayşe Erkan 68 kilogramda, Hatice Nur Sarı 72 kilogramda ve Nazar Batır ise 76 kilogramda Türkiye şampiyonu oldu.