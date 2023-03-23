MKE Ankaragücü’nde Tolunay Kafkas dönemi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, kısa bir süre önce Ümit Milli Takım ile yollarını ayıran teknik direktör Tolunay Kafkas ile 1 buçuk yıllık sözleşme imzaladı.

Spor Toto Süper Lig’de mücadele eden MKE Ankaragücü, teknik direktör Sedat Ağçay ile yolları ayırmasının ardından takımın başına Ümit Milli eski teknik direktörü Tolunay Kafkas getirildi.

Teknik direktör Ömer Erdoğan’ın takımdan ayrılmasının ardından bir süre Sedat Ağçay ile devam etmek istediklerini belirten MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, “Türkiye’de uzun soluklu işler pek yapılmıyor. Belki toplumsal yapımızdan, yetişmemizden, kültürümüzden kaynaklanıyor. Bir de Akdeniz ülkesi olduğumuz için sıcak kanlıyız ama uzun vadeli projeler yapamıyoruz. Toplumsal sabrımız da buna yeterli değil” diye konuştu.

"Sportif başarı olmayınca yaptığınız şeyler gölgede kalıyor"

Süper Lig’in tek başkent ekibinin sportif anlamda başarı sağlayamadığını dile getiren MKE Ankaragücü Başkanı Koca, “Sportif başarı haricinde kulübün diğer problemleri ile ilgili şu anda Ankaragücü ligin en iyi 2 ve 3’üncü takımıdır. Ekonomik, imaj ve Ankaragücü camiasının beklediği çok güzel düzeltmeler yaptık. Ne yaparsanız yapın sportif başarı olmayınca yaptığınız şeyler gölgede kalıyor. Şu anki kadroyu kurduğumuzda takımın bu sıralarda olacağını düşünmüyorduk. En azından 7 veya 8’inci sıralarda olacağını düşünüyorduk. İnsana dayalı bir oyun olduğu içi bu sizin elinizde değil. 11 tane futbolcunun sahada mücadelesi ile elde edilen bir sonuç. Bugün de bu sorunu aşmak için tecrübesine inandığımız, güvendiğimiz ve geçmişte birçok başarıya imza atmış Tolunay Kafkas hocamız ile bugün sonuç aşamasına geldik. İşin resmi yanı ile 1.5 yıllık sözleşme yapıyoruz ama biz her zaman hoca başarılı olduğu müddetçe en iyi şekilde taltif edilecektir. Bugün atacağımız bu imza iyi bir başlangıç olur düşüncesi ile mübarek bir ayın ilk gününde imza töreni vesilesi ile bir aradayız" ifadelerine yer verdi.

Tolunay Kafkas: "Yüzde 100’ünü Ankaragücü’ne vereceğim"

Futbola Ankaragücü’nün Tandoğan Tesislerinde toprak sahalarda başladığını dile getiren başkent ekibinin yeni teknik direktörü Kafkas, "Böyle büyük bir camianın parçası olmak benim için onur ve gurur meselesi. Kendimin yüzde 99’unu değil yüzde 100’ünü Ankaragücü’ne vereceğim. Umarım 10 günlük ara bize iyi gelecek. Farklı bir Ankaragücü izlettireceğimin sözünü şimdiden camiaya duyuruyorum” değerlendirmesinde bulundu.