MKE Ankaragücülü oyunculardan yardım çağrısı

MKE Ankaragücü’nün depremde etkilenen vatandaşlar için başlattığı yardım kampanyası için futbolcular bir video yayınlayarak yardım çağrısında bulundu.

Depremde etkilenenler için MKE Ankaragücü de yardım kampanyası başlattı. Ankara ekibinin oyuncuları kulübün sosyal medya hesabından bir video paylaşarak, yardım çağrısı yaptı.

Gelecek yardımlar, Tandoğan Tesisleri’nde toplanıp, tırlarla depremzedeler için gerekli illere gönderilecek.