MİLLİ TAKIMIN BÜYÜK ZAFERİ

UEFA Uluslar B Ligi’nde Rusya’yı konuk eden A Milli Futbol Takımımız, geriye düştüğü maçı 3-2 kazanarak 3. Grup’ta ilk galibiyetini elde etmeyi başardı.

Grupta oynadığı 4 maçtan 1 mağlubiyet-4 beraberlik alan ay-yıldızlılarımız, 11. dakikada Denis Cheryshev’in golüyle 1-0 mağlup duruma düştü. Ancak 24. dakikada Andrey Semenov’un kırmızı kart görmesiyle kontrolü ele alan A Milli Futbol Takımımız, 26’da Kenan Karaman 32’de Cengiz Ünder’in golleriyle soyunma odasına 2-1 önde girdi.

İkinci yarıya da etkili başlayan millilerimiz 52. dakikada Cenk Tosun’un penaltıdan attığı golle skoru 3-1’e getirdi, ancak 57’de Daler Kuzyaev’in golüyle durum 3-2’ye geldi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca A Milli Futbol Takımımız sahadan galibiyetle ayrılarak gruptaki ilk 3 puanını hanesine yazdırdı.

Türkiye bu sonuçla 6 puana ulaşırken Rusya 8 puanda kaldı. Millilerimiz 18 Kasım Çarşamba günü deplasmanda Macaristan ile karşı karşıya gelecek.

GÜNEŞ’TEN 7 DEĞİŞİKLİK

Teknik Direktör Şenol Güneş, Hırvatistan ile oynanan hazırlık mücadelesine göre Rusya karşısında 7 değişiklik yaptı. Hırvatistan maçında oynayan Mert Çetin ile Orkun Kökçü sakatlıkların dolayı kadrodan çıkarılırken, Uğurcan Çakır, Nazım Sangare, Ozan Kabak, Dorukhan Toköz ve Deniz Türüç ise tercih edilmedi. Ay-yıldızlılar, Rusya karşısına Mert Günok, Zeki Çelik, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Caner Erkin, Okay Yokuşlu, Hakan Çalhanoğlu, Ozan Tufan, Kenan Karaman, Cengiz Ünder ve Cenk Tosun 11’i ile çıktı.

SAVUNMADA HATA GOLÜ GETİRDİ

Karşılaşmanın 11. dakikasında kendi yarı sahamızda oyun kurma hazırlığındayken bir anda topu ağlarımızda gördük. Kaleci Mert Günok’un hatalı pasında araya giren Rus futbolcular dengesiz yakalanan savunmamızı gafil avladı. Sağ kanattan hızla ceza sahamıza giren Daler Kuzyayev, penaltı noktası üzerindeki Denis Cheryshev’e pasını aktardı. Cheryshev yaptığı vuruşla kalecimiz Mert’i mağlup ederek ülkesini 1-0 öne geçiren isim oldu.

ÖNCE KIRMIZI KART, ARDINDAN GOL!

Dakikalar 24’ü gösterdiğinde Rusya savunmasının arkasına sarkmak isteyen Cenk Tosun, Semenov’un kendisine yaptığı faul sonrasında yerde kaldı. Maçın hakemi gol şansı olarak gördüğü pozisyon sonrasında Semenov’a kırmızı kartı gösterdi. Bu pozisyonun ardından baskıyı kuran milliler 26. dakikada beraberlik golünü de bulmayı başardı. Sol kanatta çizgiye yakın bölgede topla buluşan Caner Erkin, içeriye müthiş ortaladı ve ön direkte kafayı vuran Kenan Karaman skoru 1-1’e getirdi.

CENGİZ-KAAN İŞ BİRLİĞİ

10 kişi kaldıktan kısa süre sonra beraberlik golünü kalesinde gören Rusya oyundan koparken millilerimiz ise rakip kaleyi adeta ablukaya aldı. Mücadelenin 32. dakikasında sağ kanatta topla buluşan Cengiz Ünder pasını Kaan Ayhan’a aktardı. Ceza sahasına girerek son çizgiye inen Kaan Ayhan, tekrar Cengiz Ünder’i topla buluşturdu ve yıldız futbolcu uzak köşeye yaptığı plase vuruşla skoru 2-1’e getiren golü attı. İlk yarı ay yıldızlılarımızın üstünlüğü ile sona erdi.

İKİNCİ YARIYA GOLLE BAŞLADIK

Maçın ikinci yarısına agresif başlayan Rusya, 10 kişi kalmanın verdiği zorlukla ikili mücadelelerde daha sert fauller yapmaya başladı. Maçın 50. dakikasında sağ kanattan topla birlikte ceza sahası içine giren Ozan Tufan, Kuzyaev’in kontrolsüz müdahalesiyle yerde kaldı ve penaltı kazandırdı. Dakikalar 52’yi gösterdiğinde topun başına geçen Cenk Tosun’un vuruşu ağlarla buluştu ve millilerimiz skoru 3-1 yaptı.

SAVUNMADA DAĞINIKLIĞIN CEZASI

Millilerimiz hücumda rakibi baskı altına aldığı kadar savunmada aynı oranda konsantrasyon eksikliği yaşamaya devam etti. Mücadelenin 57. dakikasında, sağ kanattan gelişen atakta ceza sahası içine giren Karavaev pasını altı pas üzerindeki Kuzyaev’e aktardı. Beş milli oyuncumuz arasından vuruşunu yapan Kuzyaev topu ağlara göndererek skoru 3-2’ye getirdi. Kalan dakikalarda iki ekip de yakaladıkları pozisyonları değerlendiremedi ve millilerimiz karşılaşmayı 3-2’lik galibiyetle tamamladı.