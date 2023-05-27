Milli atlet Hamide Kurt Doğangün’den 3 madalya

Milli sporcu Hamide Kurt Doğangün, İsviçre’de düzenlenen Para Atletizm Grand Prix’sinde 3 madalya kazandı.

İsviçre’nin Nottwil kentinde düzenlenen Para Atletizm Grand Prix’sinde milli para atlet Hamide Kurt Doğangün mücadele etti. Doğangün, 200 metrede altın kazanırken, 100 ve 800 metrede ise bronz madalyanın sahibi oldu. Yarışma sonrası üç madalya kazandığı için çok mutlu olduğunu ifade eden milli atlet, hedefinin Dünya Şampiyonası olduğunu söyledi.