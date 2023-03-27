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Lincoln Henrique ameliyat oldu
FENERBAHÇE'NİN BREZİLYALI OYUNCUSU LİNCOLN HENRİQUE, ÖN ÇAPRAZ BAĞ YARALANMASI NEDENİYLE OPERASYON GEÇİRDİĞİ AÇIKLANDI.
Spor 27.03.2023, 21:04
Fenerbahçe’nin Brezilyalı oyuncusu Lincoln Henrique, ön çapraz bağ yaralanması nedeniyle operasyon geçirdiği açıklandı.
Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda karşılaştığı Sevilla maçında sakatlanan Lincoln Henrique, takımdan ayrı kalmıştı. Sarı-lacivertliler Brezilyalı oyuncunun sağlık durumuyla ilgili resmi internet sitesinden yapıldı. ’Geçmiş olsun Lincoln Henrique’ başlıklı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Lincoln Henrique yurt dışında ön çapraz bağ yaralanması nedeniyle başarılı bir operasyon geçirmiştir. Rehabilitasyon ve tedavi süreci başlayan oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."