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Lincoln Henrique ameliyat oldu

FENERBAHÇE'NİN BREZİLYALI OYUNCUSU LİNCOLN HENRİQUE, ÖN ÇAPRAZ BAĞ YARALANMASI NEDENİYLE OPERASYON GEÇİRDİĞİ AÇIKLANDI.

Spor 27.03.2023, 21:04
Lincoln Henrique ameliyat oldu

Fenerbahçe’nin Brezilyalı oyuncusu Lincoln Henrique, ön çapraz bağ yaralanması nedeniyle operasyon geçirdiği açıklandı.

Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda karşılaştığı Sevilla maçında sakatlanan Lincoln Henrique, takımdan ayrı kalmıştı. Sarı-lacivertliler Brezilyalı oyuncunun sağlık durumuyla ilgili resmi internet sitesinden yapıldı. ’Geçmiş olsun Lincoln Henrique’ başlıklı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Lincoln Henrique yurt dışında ön çapraz bağ yaralanması nedeniyle başarılı bir operasyon geçirmiştir. Rehabilitasyon ve tedavi süreci başlayan oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

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