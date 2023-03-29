Lazar Markovic: "Bu kulübe en iyi hizmeti vermek istiyorum"

Trabzonspor’da kiralık olarak forma giyen Lazar Markovic, bulunacağı dönem içerisinde bordo-mavili kulübe en iyi şekilde hizmet etmek istediğini söyledi.

Trabzonspor’un ara transfer döneminde Gaziantep FK’dan kadrosuna dahil ettiği Lazar Markovic, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde, antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Markovic, kısa bir süre önce Türkiye’yi yasa boğan deprem felaketinde Gaziantep FK’da bulunduğunu ve 2 günlük izin sebebiyle depremden etkilenmediğini hatırlatarak, "Aslında depremden önceki gece Antalya’daydık. Antalyaspor ile maçımız vardı ve maç sonrası 2 gün iznimiz bulunuyordu. Ailemiz ve arkadaşlarımız ile birlikte Antalya’da kalıp 2 gün tatil yapmak istedik, belki deprem anında orada değildik ama birçok insan depremden etkilendi. Gaziantep’i, Hatay’ı ve depremden etkilenen tüm şehirleri destekliyorum ve o insanların da yanında olduğumu da söylemek istiyorum" dedi.

"Buraya adapte olmamda takım arkadaşlarımın çok etkisi oldu"

Markovic, kısa bir süre içerisinde takıma adapte olmasından dolayı takım arkadaşlarına teşekkür ederek, "Buraya hızlı adapte olma sebebimin en büyük etkeni takım arkadaşlarımdır. Geldiğim ilk günden beri bana çok iyi davrandılar. Onlara çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

"Doğru kulüpteyim"

Zor bir dönemde kulüp bulmak için çok az bir zamanları olduğunu hatırlatan Sırp oyuncu, "Zor bir dönemdi, kulüp bulabilmek için az bir zamanımız vardı. Hiçbir oyuncu için yeterli zaman değildi, sadece kulüp bulmak önemli değil, doğru kulübü bulabilmelisiniz. Yeterli zaman yoktu ama benim için işler biraz daha hızlı oldu. Trabzonspor’dan teklif gelince Abdullah Avcı ile görüştüm ve Trabzonspor’un çok büyük bir kulüp olduğunu bildiğim için transferim hızlı gelişti. Şu an bizimle olmayan Abdullah Avcı ve ekibine teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"Bu kulübe en iyi hizmeti verebilmek istiyorum"

Sağ ve sol kanatta oynayabildiğini belirten Markovic, "İki tarafta oynayabilen bir yeteneğim olduğunu düşünüyorum. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Profesyonel bir oyuncu olarak hocamız bana nerede görev verirse, hangi bölgede bana ihtiyaç duyarsa ben de çıkıp elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Bu kulübe en iyi hizmeti verebilmek istiyorum. O yüzden nerede görev verilirse elimden geleni yapmaya çalışıyorum" cümlelerini kullandı.

"Yaz dönemi geleceğimle ilgili karar vereceğiz"

Türkiye geldiği günden itibaren ortaya koyduğu bireysel performanstan memnun olduğunu söyleyen 29 yaşındaki futbolcu, "Takım oyuncusu olduğumu, takım için elimden gelen her şeyi yapmaya çalışıyorum. Gelecek için de Gaziantep FK’nın oyuncusuyum. Benimle bir sözleşmeleri var. Benim buna saygı duymam gerekiyor. Yaz dönemi geldiğinde onlarla oturup konuşacağım ve sözleşmemin nereye varacağına bakacağız" diyerek sözlerini noktaladı.