Lale Orta: “Benim için önemli olan adalettir”

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Lale Orta, adaleti savunan bir insan olduğunu ve asla bir kulübe manipülasyonu olmayacağını söyleyerek, “Hiçbir takıma ne yakınız, ne uzağız. Benim için önemli olan adalettir, dürüstlüktür. Yaptığım her işin altında en ufak bir art niyet yoktur. Adaletli bir yönetim göstereceğime söz vererek, yemin ederek geldim” dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Lale Orta, TRT Spor’da yayınlanan Stadyum programına bağlanarak, son günlerde yaşanan pozisyon tartışmaları, Merkez Hakem Kurulu ve VAR sistemiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Hakemlere hiçbir şekilde baskı yapmadığını ifade eden Orta, “Yapımda böyle bir şey yok. İletişimden yanayım. Neden böyle bir konu çıktığını bilmiyorum. Donk pozisyonunda, televizyonda pozisyonun kırmızı kart olması gerektiği söylendi. Hakemlerden aldığım bilgide Donk’un ayağa basmadığını öğrendim. Böyle bir olayın farklı bir açıdan kamuoyu ile paylaşılması gerektiğini, kamuoyunun gerçeği bilmesini istedim. Asla bir kulübe manipülasyonum olamaz. Gösterilmeyen pozisyonun gösterilmesini istemek nasıl manipülasyon olabilir? Buradaki sorun kart değil. Gösterilmeyen açıyı, o pozisyonun o açıdan gösterilmesi gerektiğini ve bazı düzeltmelerin yapılması gerektiğini düşündüm. Hiçbir şekilde bir programa asla baskı yapmadım. Bu bana asla yakışmaz. Adaleti savunan bir insanım. Herkes için şeffaflık diyorum. Eğer başka bir maçta, başka bir görünmeyen pozisyon olursa aynı şekilde davranırım. Bütün hakemleri takip ediyoruz. Maç izleme ekibimiz önemli pozisyonları gönderiyor. Bunlar zaten Bein Sports’un görüntüleri. Her hafta bütün önemli pozisyonları detayları ile inceleyerek hakemlerin gözlemci raporları ile karşılaştırarak yeni haftaya başlıyoruz. Dinlemem gereken pozisyonları dinleyip notlar alıyorum. Hakemlerimizin hakkını savunmak zorundayız” şeklinde konuştu.

“Ödül sistemimiz olduğu gibi ceza sistemimiz de olacak”

Hakemlerle ilgili getirilecek yeniliklerle ilgili bilgilerde veren MHK Başkanı Orta, “Ödül sistemimiz olduğu gibi ceza sistemimiz de olacak. Bütün maçların önemli pozisyonlarını izliyorum, izleyeceğim de. Haftanın değerlendirmesini, zaten maçta görevli olan Merkez Hakem Kurulu görevlisi rapor vermek zorunda. İzleme ekibimiz var. Önemli pozisyonları kesiyorlar, detaylı gönderiyorlar. Tek tek inceliyoruz. VAR merkezinde değerlendirme yaparak hakemlerin çok daha fazla iyi seviyeye gelmesi, güvenli huzur ortamı oluşturmasını, kimsenin hakkını yenmemesini, haklı olanın kazanmasını istiyoruz. Hiçbir takıma ne yakınız, ne uzağız. Benim için önemli olan adalettir, dürüstlüktür. Yaptığım her işin altında en ufak bir art niyet yoktur. Adaletli bir yönetim göstereceğime söz vererek, yemin ederek geldim. Hakem atamalarında kullanılan algoritmada yenilikler yaptık. Yeni başlayan bir uygulama, bir çok kriterler ekledik. Belli cezalar alan hakemler alt klasmandan başlayacaklar yönetmeye. Daha iyileştirmeye yönelik, yoldayken fark ettiğimiz bir sorun oluyorsa onun da notunu alıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Hakemliğin hak edilen yerde olması için çalışacağım”

Merkez Hakem Kurulu’na başarılı olmaya geldiğini vurgulayan Orta, “11 yıl FIFA hakemliği yaptım. Şampiyonlar Ligi maçı yönettim. Geçmişinizde birçok şeyi başardığınızda yöneticilik yaptığınızda da başarılı olmak istiyorsunuz. Başarılı olmaya geldim. Sadece 4 ay için değil federasyonda seçim yapıldıktan sonra da hizmet etmek istiyorum. Ben başarılı olmaya geldim. Yine hakemlerimize hizmet etmek istiyorum. Gönülleriyle, sevgileriyle maçları yönetiyorlar. Daha fazla emek verdiklerini görüyorum. Hakemliğin çok daha fazla hak edilen yerde olması için, bu saygın ortamı toplumun huzurunda da bir yerlere gelmesi için çalışacağım” diye konuştu.

“Yasal olmayan bir şey yapmıyoruz”

MHK Başkanı Lale Orta, maçlarda yaşanan tüm pozisyonları isteme hakkına sahip olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Bütün görüntüler, benim kullanımımda. Bir MHK Başkanınını bir pozisyona nereden ulaştığının bir önemi yoktur. İstediğim pozisyonu her yerden isteme ve telefonuma getirme hakkım var. Bu gizli bir durum değil. VAR merkezi de benim kontrolüm altında. Ben istediğim görüntüyü oradan çıkartabilirim. Yasal olmayan bir şey yapmıyoruz. Bir MHK Başkanı kurumun en üst seviyesindeki insandır. Bütün her şeyi kontrol etme değerlendirme, pozisyonlara bakma, istediği pozisyonları isteme hakkına sahiptir. Kamuoyunun istediği pozisyonları mutlaka tartışacağız. Objektifliğimiz, şeffaflığımız devam edecek.”