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Kocaelispor’da Teknik Direktör Fırat Gül ile yolların ayrılmasına karar verildi
TFF 1. LİG’E YÜKSELEN KOCAELİSPOR’DA TEKNİK DİREKTÖR FIRAT GÜL İLE SÖZLEŞME UZATILMAMASI KARARI ALINDI.
Spor 30.05.2023, 00:52
TFF 1. Lig’e yükselen Kocaelispor’da teknik direktör Fırat Gül ile sözleşme uzatılmaması kararı alındı.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta şampiyonluğunu ilan edip 1. Lig’e yükselen Kocaelispor’da teknik direktör Fırat Gül ile yollar ayrılıyor. Kulübün resmi sosyal medya hesabında yapılan açıklamada, “Teknik Direktörümüz Sayın Fırat Gül ile yapılan görüşme neticesinde 31.05.2023 tarihi itibariyle sona erecek olan sözleşmede yer alan uzatım opsiyonunun kullanılmaması hususunda mutabık kalınmıştır” ifadelerine yer verildi.