Kocaelispor - Pazarspor maçının saati netleşti

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta Pazarspor’un hava muhalefeti sebebiyle Kocaeli’ye gelememesinden dolayı ertelenen Kocaelispor-Pazarspor maçı yarın saat 19.00’da oynanacak.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 27. haftasında bugün saat 14.00’te oynanması planlanan Kocaelispor - Pazarspor maçı, Pazarspor’un sis sebebiyle uçağının kalkmaması ve Kocaeli’ye gelememesinden dolayı ertelenmişti. İlk etapta Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile her iki kulüp arasında yapılan görüşmelerde, maçın yarın akşam 19.00’da oynanması konusunda anlaşma sağlanmıştı. TFF tarafından kulüplere gönderilen resmi belgeyle müsabakanın yarın akşam 19.00’da oynanması netleşti.

Kocaelispor kulübü tarafından yapılan açıklamada ise, satışı yapılan kağıt bilet ve online maç biletlerinin geçerliliğini koruduğu, taraftarların mağduriyet yaşamayacağı denildi.