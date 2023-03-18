Karşıyaka Voleybol, play-off aşkına

Karşıyaka Voleybol, son 7 haftada sadece 1 mağlubiyet alarak play-off hattının bir basamak altı olan 5. sırada yer alıyor. Kaf-Kaf, yarın İstanbul BBSK’yı yenerek play-off iddiasını devam ettirmek istiyor.

TVF Kadınlar 1. Ligi ekiplerinden Karşıyaka Voleybol, ligin son 7 haftasında aldığı 6 galibiyet, 1 mağlubiyetle 5. sıraya kadar yükseldi. Yeşil-kırmızılılar böylece play-off iddiasını sürdürmeye devam ediyor. İzmir temsilcisi, yarın zorlu maçta liderlik yarışı veren ve ikinci sırada bulunan İstanbul BBSK ile karşı karşıya gelecek. Kaf-Kaf, rakibine karşı hata yapmayıp play-off’a katılmak şansını son iki haftaya taşımak istiyor.

İki takım arasındaki mücadele saat yarın 16.00’da Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak.