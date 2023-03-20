Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Beşiktaş: 72 - Fenerbahçe: 90

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi 23. hafta maçında Fenerbahçe Alagöz Holding, konuk olduğu Beşiktaş’ı 90-72 mağlup etti.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde derbi maçında Beşiktaş ile Fenerbahçe karşılaştı. İki takım oyuncuları da parkeye 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla ‘Çanakkale Zaferi’nin 108. yılında tüm kahramanlarımızı saygı ve rahmetle anıyoruz. Ruhumuzda var’ yazılı pankartla çıktı. İlk yarısı dengeli geçen mücadeleyi ikinci yarıda ortaya koyduğu etkili performansla kazanan sarı-lacivertliler, ligde 19. galibiyetine imza attı.

Salon: BJK Emlakjet

Hakemler: Semih Vural xx, Uğur Akyıldız xx, Fatma Öztürk xx

Beşiktaş: Dana Evans xxx 28, Yağmur Kübra Yaşar x, Meltem Topaloğlu x, İrem Naz Topuz x, Kübra İmren Sevindik xx 11, Elif Bayram xx 13, İnci Güçlü x, Monique Billings xxx 18, Melek Uzunoğlu x 2

Fenerbahçe Alagöz Holding: Courtney Vandersloot xxx 19, Merve Aydın xx 7, Emma Meesseman xxx 17, Olcay Çakır Turgut x, Satou Sabally xxx 28, Manolya Kurtulmuş x, İdil Saçalır x 5, Şerife Alperi Onar x 6, Gizem Başaran Turan xx 8, Kiah Irene Stokes x

1. Periyot: 23-23

Devre: 43-45 (Fenerbahçe lehine)

3. Periyot: 52-69 (Fenerbahçe lehine)