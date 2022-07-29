Kadıköy’de ‘Putin’ sesleri! 'Lucescu'nun Putin sloganıyla ilgili yaptığı iddia edilen açıklama'

Sosyal Medyada Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu’nun Putin Sloganlarına İlişkin Yapılan Paylaşım Şu Şekilde:

LUCESCU MAÇ SONU BÖYLE BİR AÇIKLAMADA BULUNDU MU?

Ukrayna Takımı Dinamo Kiev’in ilk golünü atan Buyalski'nin tribünlere yaptığı hareket sonrası Fenerbahçeli taraftarlar, "Vladimir Putin oley" şeklinde sloganlar attı. Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu ise "Vladimir Putin" tezahüratlarını gerekçe göstererek maç sonu basın toplantısına çıkmayarak söylenen sözleri protesto etti. Sadece “Böyle tezahüratlar beklemezdim, yazık” açıklamasında bulunmuştu.

İDDA ASILSIZ

Dinamo Kiev kulübüne ilişkin haberler yapan dynamo.kiev.ua adlı internet sitesinde Lucescu’nun maç hakkında, “İki güçlü takım arasında çok iyi bir maçtı. Sahada büyük bir savaş vardı. Eleme turunu kazanmayı hak ettiğimizi düşünüyorum.” açıklamasını yaptığına yer verilmiş. Söz konusu iddianın doğruluğuna ilişkin hiçbir kanıta rastlanmadı.