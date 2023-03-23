Eyüpspor mücadelesine iyi hazırlandıklarını söyleyen Çaykur Rizespor’un başarılı futbolcusu John Mary, “Hiçbir maçı kaybetmeye tahammülümüz yok” dedi.

Çaykur Rizespor, Spor Toto 1. Lig’in 28. haftasında 26 Mart Pazar günü saat 19.00’da deplasmanda oynayacağı Eyüpspor maçının hazırlıklarını Mehmet Cengiz Tesisleri’nde, Teknik Direktör Bülent Korkmaz yönetiminde sürdürüyor. Antrenman öncesinde Rizespor’un yeni transferlerinden ve Altay maçında ilk golünü kaydeden John Mary, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Mary, “İlk olarak Eyüpspor maçıyla ilgili konuşayım. Zor bir maç olacak. Çok sıkı bir şekilde hazırlanıyoruz. Sadece fiziksel olarak değil, mental olarak da hazırlanıyoruz. Biz nasıl hazırlanıyorsak rakibimizde öyle hazırlanıyor. 2 taraf için de çok zor bir maç geçecek. Burada o güne kadar hazırlığını en iyi yapan, hem fiziksel hem de mental olarak kendisini en iyi hazırlayan takım o maçtan galip gelecek. Biz bu maçtan galibiyetle ayrılmak istiyoruz. Bu sezonki hedefimiz olarak şunu söyleyebilirim. Önümüzde şu an 11 maç var. Bizim şu anda hiçbir maçı kaybetmeye tahammülümüz yok. Tüm ekip olarak önümüzdeki bu 11 maça konsantre olmuş durumdayız. Hepsini kazanmak istiyoruz. Çünkü şunu biliyoruz, hepsini kazanırsak ilk ikiden Süper Lig’e çıkacağız. Bu büyük hedefe, herkesin istediği hedefe ulaşmış olacağız. Ben de bu hedefe katkı sağlamak istiyoruz” şeklinde konuştu.

“Takıma da alışmaya çalışıyorum”

Takıma alışmaya başladığını söyleyen John Mary, “Kendi kişisel hedeflerim olarak da benim yapmam gereken her maç skora katkıda bulunmak. Bu gol olur, çok sevinirim. Aynı zamanda sevineceğim asist olur. Yeter ki takımımızın galibiyetine katkıda bulunayım. Benden beklenenleri karşılamak adına elimden gelenin en iyisini yapacağım. Takıma alışmaya çalışıyorum. Tam olarak alıştığımı söyleyemem ama her geçen gün alışıyorum. Şehirle ilgili de burası çok sakin bir şehir. Ben de seviyorum böyle sakinliği. O açıdan çok mutluyum. Takıma da alışmaya çalışıyorum” ifadelerini kullandı.