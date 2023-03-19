ITF World Tennis Masters Tour Dünya Şampiyonası basın toplantısı düzenlendi

Bu yıl Antalya’nın Manavgat ilçesinde gerçekleştirilen ITF World Tennis Masters Tour Dünya Şampiyonası’nın basın toplantısı düzenlendi.

Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) senyör takviminin en prestijli turnuvası olan ITF World Tennis Masters Tour Dünya Şampiyonası başladı. Antalya Manavgat’ta 1 Nisan’a kadar gerçekleştirilecek olan şampiyonada 30-50 yaş arasında 5 farklı yaş kategorisinde 37 ülkeden 163 takım ve yaklaşık bin 200 sporcu mücadele edecek.

Turnuvanın basın toplantısı da Ali Bey Club Manavgat’ta düzenlendi. Toplantıya ITF Başkanı David Haggerty, Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, ITF Masterlar Komitesi Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi Salma Mouelhi Guizani ile Gürok Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Esin Güral Argat katıldı.

Cengiz Durmuş: "Bu turnuvaların sporcularımız ve ülkemiz adına çok büyük önemi var"

Önemli bir organizasyona ev sahipliği yaptıklarını dile getirerek sözlerine başlayan Başkan Cengiz Durmuş, "Türkiye Tenis Federasyonu olarak Dünya Takımlar ve Ferdi Şampiyonası’nın ülkemizde yapılacağının duyurulmasının ardından ekibimizle birlikte hazırlıklarımızı hızla gerçekleştirdik. Bu süreçte ülkemiz asrın felaketi olarak nitelendirilen bir felaket yaşadı. Bundan dolayı çok üzgünüz. Allah hayatını kaybedenlere rahmet eylesin. Bu zorlu süreçte sporun iyileştirici gücünden faydalanarak faaliyetlerimize devam edip dünyanın her yerinden gelen sporcuları ülkemizde misafir ederek onları ülkemizin birer temsilcisi olarak göndermek istiyoruz. Türkiye Tenis Federasyonu olarak amacımız dünyanın en iyi sporcusunu yetiştirmek. Bu anlamda en önemli stratejimiz, birlikte çalışabileceğimiz paydaşlarla hareket etmek. Gençlik ve Spor Bakanlığımız, tenisin yayılabilmesi adına en büyük destekçimiz. Bakanımızın takipleri ve tesisleşme adına hamleleriyle teniste büyük aşama kaydettik. Tenisin gelişiminin ülkemiz adına çok anlamlı olduğu dönemde Uluslararası Tenis Federasyonu’nun yönetim kurulunun burada toplanması bizim için çok önemli. Dünya tenisi bu hafta bizimle birlikte. Anlamlı bulduğumuz bu turnuvaların sporcularımız ve ülkemiz adına çok büyük önemi var" ifadelerini kullandı.

Federasyon olarak depremin psikolojik ve fiziksel etkilerini yaşayan çocuklara yönelik hayata geçirecekleri ’Çocuklarımız Geleceğimizdir’ projesinden de bahseden Durmuş, "Biz sadece sportif tarafta kalmıyoruz. Tenis aslında bir yaşam biçimi. Herkesin hayatına dokunan bir alan. O yüzden tenisin, insanların mutsuz olduğu alanları mutlu alanlara çevirebilme gibi bir sorumluluğu var. Bu anlamda asrın felaketini yaşadık, çok acımız var. Tenisin bilimsel olarak çocuklar üzerinde en etkili branş olduğunu uzmanlar paylaşıyor. Bu vesileyle deprem bölgesini ilk haftada gezdiğimde o can pazarında iki şey dikkatimi çekti. Birisi çocuklarımız, diğeri ise hayvanlardı. Çocuklarımızın gözlerindeki kaygı, beni derinden yaraladı. O anda çocuklarımıza daha fazla ulaşmamız gerektiğinin duygusu oluştu. Döner dönmez de ’Çocuklarımız Geleceğimizdir’ adlı bir proje yaptık. Bu proje, konteyner kentlerde hızlı bir şekilde mini bir kulüp kurmaktı. Bu kulüpte, mini tenis kortları ve kortlarda istihdam edeceğimiz birkaç antrenör ve psikologlarla birlikte çocuklarımızın yanında olacağız. Çocuklarımızın siyah-beyaz bir görüntüden renkli bir dünyaya dönmeleri için çok güzel bir proje ve çok ses getirmeye başladı. Kahramanmaraş bölgesinden başlayıp her konteyner kentimizde şu anda altyapıları yapılıyor, çok kısa bir sürede hayata geçireceğiz" şeklinde konuştu.

Salma Mouelhi Guizani: "Olunması gereken yerdeyiz"

Burada oldukları için mutluluklarını dile getiren Salma Mouelhi Guizani de, "Türkiye Tenis Federasyonu’na çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca kortları da gezdik, gerçekten çok iyi kortlar var. Olunması gereken yerdeyiz. Özellikle Antalya’nın tarihi de çok önemli bir değeri sahip" açıklamalarında bulundu.

David Haggerty: "ITF olarak sizin yanınızda olduğumuzu belirtmek isterim"

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerden dolayı ITF olarak Türkiye’nin yanında olduklarını belirten David Haggerty, "Kısa süre önce ciddi bir deprem felaketi yaşadınız. Bunun için çok üzgünüz. Bir yandan yaralarınızı sararken diğer yandan böyle bir organizasyona ev sahipliği yapmak kesinlikle kolay değil. Bunun için ayrıca teşekkür ederim. İki hafta boyunca burada yaklaşık bin 200 sporcu mücadele edecek. Bu çok ciddi bir rakam. Bu durum, Türkiye’nin uluslararası tenis camiasında ne kadar güçlü bir yere sahip olduğunu gösteriyor. ITF yönetim kurulu olarak da burada 3 gün boyunca toplantılarımızı yapacağız ve oyuncularla görüşeceğiz. Burada çok fazla sayıda kort var. Bu anlamda da çok heyecanlıyız" diye konuştu.

ITF Başkanı David Haggerty, ’Uluslararası turnuvalara ev sahipliği yapacak ülkelerde ne gibi özellikler arıyorsunuz?’ sorusuna ise şu cevabı verdi:

"Öncelikle tutkulu bir ev sahibi arıyoruz. Hevesli olabilmek çok önemli. Tabii ikinci sırada da kapasite ve kort sayısı geliyor. Dünyanın her yerinden gelen sporcuların rekabet içerisinde ellerinden geleni yapabilecekleri bir ortam olması gerekiyor, burada olduğu gibi."