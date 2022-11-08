Son Dakika
İşte Ziraat Türkiye Kupası'nda günün programı
Ziraat Trükiye Kupası heyecanı 4. tur maçlarıyla devam ediyor. İşte günün maçları.
Spor 08.11.2022, 10:22 08.11.2022, 12:58
Kupa heyecanı bugün oynanacak maçlarla devam ediyor.
Karşılaşmalar tek maçlı eleme usulüne göre oynanacak. Doksan dakikanın sonunda eşitliğin bozulmamsı halinde maçlar yüz yirmi dakikaya uzayacak ve yine denge bozulmazsa penaltı vuruşlarına geçilecek.
Günün maçları şu şekilde:
13:00 Kasımpaşa vs 1461 Trabzon FK
14:00 Erzurumspor FK vs Esenler Erok
14:00 Yeni Malatyaspor vs Uşakspor
15:00 Alanyaspor vs Sakaryaspor
17:00 MKE Ankaragücü vs Amed Sportif
19:00 Adana Demirspor vs Nazilli Belediyespor
21:00 Galatasaray vs Ofspor