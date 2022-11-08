İşte Ziraat Türkiye Kupası'nda günün programı

Kupa heyecanı bugün oynanacak maçlarla devam ediyor.

Karşılaşmalar tek maçlı eleme usulüne göre oynanacak. Doksan dakikanın sonunda eşitliğin bozulmamsı halinde maçlar yüz yirmi dakikaya uzayacak ve yine denge bozulmazsa penaltı vuruşlarına geçilecek.

Günün maçları şu şekilde:

13:00 Kasımpaşa vs 1461 Trabzon FK

14:00 Erzurumspor FK vs Esenler Erok

14:00 Yeni Malatyaspor vs Uşakspor

15:00 Alanyaspor vs Sakaryaspor

17:00 MKE Ankaragücü vs Amed Sportif

19:00 Adana Demirspor vs Nazilli Belediyespor

21:00 Galatasaray vs Ofspor