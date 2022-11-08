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İşte Ziraat Türkiye Kupası'nda günün programı

Ziraat Trükiye Kupası heyecanı 4. tur maçlarıyla devam ediyor. İşte günün maçları.

Spor 08.11.2022, 10:22 08.11.2022, 12:58
İşte Ziraat Türkiye Kupası'nda günün programı

Kupa heyecanı bugün oynanacak maçlarla devam ediyor.

Karşılaşmalar tek maçlı eleme usulüne göre oynanacak. Doksan dakikanın sonunda eşitliğin bozulmamsı halinde maçlar yüz yirmi dakikaya uzayacak ve yine denge bozulmazsa penaltı vuruşlarına geçilecek.

Günün maçları şu şekilde:

13:00  Kasımpaşa  vs  1461 Trabzon FK

14:00  Erzurumspor FK  vs  Esenler Erok

14:00  Yeni Malatyaspor  vs  Uşakspor

15:00  Alanyaspor  vs  Sakaryaspor

17:00  MKE Ankaragücü  vs  Amed Sportif

19:00  Adana Demirspor  vs  Nazilli Belediyespor

21:00  Galatasaray  vs  Ofspor

#Ziraat Türkiye Kupası #Futbol
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