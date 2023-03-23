İstanbulspor milli arada çalışmalarına devam ediyor

İstanbulspor, milli takım arasında çalışmalarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde yapılan antrenman düz koşu ile başladı. Isınma hareketlerinin ardından antrenman topla çalışmalarla devam etti. Antrenman taktik çalışma ile tamamlandı.

İstanbulspor verilen milli arada yarın saat 16.00’da Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu’nda Kayserispor ile hazırlık maçı yapacak. Karşılaşmanın tüm geliri Türkiye Futbol Federasyonu’nun düzenlediği Omuz Omuza kampanyasına bağışlanacak.