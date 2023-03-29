Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye Para Masa Tenisi Milli Takımı Koordinatörü İlhami Kılınçkaya, TBESF başkanlığına aday oldu.

TBESF Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye Para Masa Tenisi Milli Takımı Koordinatörü İlhami Kılınçkaya, TBESF’te 11 Mayıs 2023 Perşembe günü yapılacak olağanüstü genel kurulda başkanlığına aday olduğunu açıkladı. 23 yıldır engelli bireylerin sporla birlikte yaşama tutunmaları adına birçok çalışmaya ve projeye imza attığını söyleyen Kılınçkaya, "Uzun yıllardır içinde bulunduğum bu değerli camianın bir ferdi olarak engelli sporcu kardeşlerimin gelişimi ve öz değerlerini ortaya çıkarma adına ömrümü bu yola adadım. Bugüne kadar her biri birer azim hikayesine sahip olan sporcu kardeşlerimi ay yıldızlı bayrağımızın ışığında yarınlara hazırladım. Milli sporcularımızın başarısı toplumda birçok engelli kardeşimiz için de rol model niteliği taşıdı" diye konuştu.

"Ömrümü, sporla birlikte yaşamına değer katmaya çalışan kardeşlerimizin engellerini ortadan kaldırmasına adadım" diyen İlhami Kılınçkaya, sözlerini şöyle tamamladı:

"Şimdi de bu vizyon, özveri ve heyecanı; ülkemizin en değerli spor camiasıyla birlikte ülkemizin dört bir yanına taşımayı hedefliyorum. Engelli bir spor insanı olarak bu değerli camiayla birlikte önümüze çıkan her engeli ’Hep birlikte kalarak’ aşacağımıza yürekten inanıyorum. Bu kritik sürecin camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum."