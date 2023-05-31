İki taraftar grubu arasındaki gerginliği polis önledi
PLAY-OFF’TA ELENEN SAKARYASPOR’UN TARAFTARI İLE GALATASARAY’IN BİTİME 2 HAFTA KALA ŞAMPİYONLUĞU GARANTİLEMESİNİN ARDINDAN SOKAĞA DÖKÜLEN SARI-KIRMIZI TARAFTARLARIN ARASINDA ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI SEBEBİYLE KISA SÜRELİ GERGİNLİK YAŞANDI.
Galatasaray’ın bitime 2 hafta kala şampiyonluğu garantilemesinin ardından sokağa dökülen sarı-kırmızılı taraftarlar ile play-off’ta elenen Sakaryaspor’un taraftarı arasında şampiyonluk kutlaması sebebiyle kısa süreli gerginlik yaşandı. Gerginlik daha fazla büyümeden polis ekiplerinin araya girmesi ile son buldu.
Spor Toto Süper Lig’i şampiyonlukla tamamlayan Galatasaraylı taraftarlar tüm yurtta olduğu gibi Sakarya’da da kutlamalar yaptı. Şampiyonluğu garantileyen takımın taraftarları Adapazarı ilçesindeki Demokrasi Meydanı ve Serdivan ilçesindeki Bağlar Caddesi’nde sokağa döküldü. Burada kutlama yaptıkları esnada ise play-off’ta elenen Sakaryaspor’un taraftarı sarı-kırmızılı taraftara engel olmaya çalıştı. İki takımın taraftarları arasında yaşanan gerginlik bölgede hazır bekleyen polis ekiplerinin müdahalesi ile daha fazla büyümeden sona erdi.