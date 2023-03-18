Hüseyin Eroğlu: “Maçın ilk yarısında istediğimiz oyunu oynayamadık”

Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Gençlerbirliği maçının ardından, “Gençlerbirliği ligin ikinci yarısında en az gol yiyen takımlarında biri. Maçın ilk yarısında istediğimiz oyunu oynayamadık” dedi.

Spor Toto 1. Ligin 27. haftasında Gençlerbirliği, sahasında karşılaştığı Samsunspor’a 1-0 yenildi. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Samsunspor Teknik Direktörü Eroğlu, “Gençlerbirliği ligin ikinci yarısında en az gol yiyen takımlarında biri. Maçın ilk yarısında istediğimiz oyunu oynayamadık. Belki penaltı bizim lehimize yönelik bir şans olarak kullanıldı. Duran toptan bulduğumuz golle de 1-0 öne geçtik. İkinci yarı yaptığımız hamleler vardı, maçtaki ritmi arttıralım diye 3 tane değişiklik yaptık. Çünkü karşınızda son kozunu ortaya atmış iyi mücadele eden, kendi sahasında oynayan ve ligde kalmak isteyen bir takım vardı. Bana göre bu kadro belki ligin başında kurulmuş olsaydı çok farklı yerlerde olabilirdi” diye konuştu.

“Her maç final gibi oynuyoruz”

Çok anlamlı bir galibiyet aldıklarını vurgulayan Eroğlu, “Her maç final gibi oynuyoruz. Bu deplasmandan aldığımız 3 puan ileriki süreçte bize çok büyük bir artı katacak. Geriye kalan 10 maç var bunların 8 tanesi oynanacak ve 5 maç içeride 3 maç deplasmanda olacak” ifadelerini kullandı.

Eroğlu, konuşmasının sonunda galibiyeti her maçta yanlarında olan Samsunspor taraftarına armağan ettiğini dile getirdi.