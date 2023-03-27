Hırvatistan Milli Takımı, Türkiye maçı hazırlıklarını tamamladı

Hırvatistan Milli Takımı, Türkiye ile oynayacağı maçın son hazırlıklarını mücadelenin oynanacağı Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda yaptı.

Hırvatistan Teknik Direktörü Zlatko Dalic yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi. Çalışma öncesinde Dalic, tüm takımı etrafına toplayarak bir konuşma gerçekleştirdi. İdmanın basına açık bölümünde ısınma, koşu ve pas çalışması yapıldı. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Türkiye karşılaşmasının taktik çalışmasının yapıldı.

Türkiye ile Hırvatistan arasında Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma, yarın 21.45’te başlayacak.