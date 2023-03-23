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Hazırlık maçı: Fenerbahçe: 1 - Zenit: 2 (İlk yarı sonucu)
Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Fenerbahçe, Rus ekibi Zenit ile hazırlık maçı oynuyor. Mücadelenin ilk yarısı konuk takımın 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.
Spor 23.03.2023, 19:48
Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Fenerbahçe, Rus ekibi Zenit ile hazırlık maçı oynuyor. Mücadelenin ilk yarısı konuk takımın 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.