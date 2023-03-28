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Göztepe’den 3 maçlık bilet fırsatı
Spor Toto 1. Lig’in 31, 33, 37. haftalarında Göztepe’nin sırasıyla Yılport Samsunspor, Eyüpspor, Çaykur Rizespor ile oynayacağı müsabakaların 3 maçlık paket biletleri satışa sunuldu.
Spor 28.03.2023, 09:47
Spor Toto 1. Lig’in 31, 33, 37. haftalarında Göztepe’nin sırasıyla Yılport Samsunspor, Eyüpspor, Çaykur Rizespor ile oynayacağı müsabakaların 3 maçlık paket biletleri satışa sunuldu.
Göztepe, Spor Toto 1. Lig’in 31. haftasında Yılport Samsunspor, 33. haftasında Eyüpspor, 37. haftasında da Çaykur Rizespor’u Gürsel Aksel Stadyumu’nda konuk edecek.
Zorlu mücadeleler öncesinde 3 maçlık paket biletleri Passolig üzerinden satışa çıktı.
Paket bilet fiyatları şu şekilde:
1. Kategori: 1250 TL
2. Kategori: 985 TL
3. Kategori: 540 TL
4. Kategori: 390 TL
5. Kategori: 145 TL
6. Kategori: 145 TL
Öte yandan paket bilet satışları 7 Nisan Cuma 20.30’da oynanacak Yılport Samsunspor maçı öncesinde sona erecektir.