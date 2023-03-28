banner611

banner610

Son Dakika

Göztepe’den 3 maçlık bilet fırsatı

Spor Toto 1. Lig’in 31, 33, 37. haftalarında Göztepe’nin sırasıyla Yılport Samsunspor, Eyüpspor, Çaykur Rizespor ile oynayacağı müsabakaların 3 maçlık paket biletleri satışa sunuldu.

Spor 28.03.2023, 09:47
Göztepe’den 3 maçlık bilet fırsatı

Spor Toto 1. Lig’in 31, 33, 37. haftalarında Göztepe’nin sırasıyla Yılport Samsunspor, Eyüpspor, Çaykur Rizespor ile oynayacağı müsabakaların 3 maçlık paket biletleri satışa sunuldu.

Göztepe, Spor Toto 1. Lig’in 31. haftasında Yılport Samsunspor, 33. haftasında Eyüpspor, 37. haftasında da Çaykur Rizespor’u Gürsel Aksel Stadyumu’nda konuk edecek.

Zorlu mücadeleler öncesinde 3 maçlık paket biletleri Passolig üzerinden satışa çıktı.

Paket bilet fiyatları şu şekilde:

1. Kategori: 1250 TL

2. Kategori: 985 TL

3. Kategori: 540 TL

4. Kategori: 390 TL

5. Kategori: 145 TL

6. Kategori: 145 TL

Öte yandan paket bilet satışları 7 Nisan Cuma 20.30’da oynanacak Yılport Samsunspor maçı öncesinde sona erecektir.

Yorumlar (0)
banner612