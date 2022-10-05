Göztepe’de yabancılar sessiz kaldı

Spor Toto 1. Lig’de sezona heyecanla başlayan Göztepe, ilk 7 hafta itibarıyla gösterdiği performansla beklentilerin altında kaldı. Bu süreçte 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan sarı-kırmızılılar, 8 puan toplayarak 12. sıraya yerleşti. Hem hücumda hem de savunmada problemler yaşayan İzmir temsilcisi, 7 maçta 4 kez rakip fileleri sarsarken, kalesinde 7 gol gördü.

8 yabancı, 1 gol

Kadrosunda 8’i yabancı 22’si yerli olmak üzere toplamda 30 futbolcusu bulunan Göztepe, özellikle yabancı futbolculardan beklediği verimi alamadı. Sarı-kırmızılı ekibin ligde attığı 4 golün 2’si Yasin Öztekin ve 1’i Hüsamettin Yener’den gelirken, gol sevinci yaşayan tek yabancı futbolcu Kenneth Obinna Mamah oldu. Hücum hattında yer alan David Tijanic, Isaac Atanga, Marko Kvasina ve Ajdin Hasic henüz skor katkısı veremezken, orta sahada oynayan Romal Palmer ise 1 asist yapma başarısı gösterebildi. Stoperler Dino Arslanagic ve Marko Mihojevic de hücumda sessiz kalan diğer isimler oldu.

Göztepe’nin yabancı futbolcularının ilk 7 haftada çıktığı maçlar ve sahada kaldıkları süreler şöyle:

Dino Arslanagic: 7 maç, 630 dakika

Marko Mihojevic: 2 maç, 46 dakika

David Tijanic: 7 maç, 568 dakika

Romal Palmer: 6 maç, 309 dakika

Kenneth Obinna Mamah: 7 maç, 518 dakika

Isaac Atanga: 6 maç, 102 dakika

Marko Kvasina: 2 maç, 110 dakika

Ajdin Hasic: 2 maç 91 dakika