Göztepe Voleybol, liderliğini korumak istiyor

Göztepe Voleybol, yarın Edremit Bld. Altınoluk’la liderlik maçına çıkacak. İzmir temsilcisi karşılaşmayı kaybettiği takdirde liderlik koltuğundan inmiş olacak.

TVF Kadınlar 1. Ligi ekiplerinden Göztepe Voleybol, 20. hafta mücadelesinde yarın Edremit Bld. Altınoluk’u konuk edecek. Zorlu müsabaka saat 18.30’da başlayacak. Karşılaşma öncesinde Göztepe Voleybol, topladığı 48 puanla zirvede yer alırken, Edremit Bld. Altınoluk ise 45 puanla 3. sırada bulunuyor. Sarı-kırmızılılar, müsabakayı kaybetmesi durumunda uzun bir aradan sonra liderlik koltuğundan inmiş olacak. Hata yapmak istemeyen İlker Alkan ve öğrencileri, tek hedefini galibiyet parolası olarak belirledi. Öte yandan kulübün resmi hesaplarından yapılan açıklamada, "19 Mart Pazar günü saat 18.30’da Atatürk Voleybol Salonu’nda oynanacak olan Edremit Bld. Altınoluk SK karşılaşmasının biletleri ücretsiz olacaktır" denildi.