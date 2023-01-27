Göztepe-Bandırmaspor maçında oyuncu hastanelik oldu

Göztepe ve Bandırmaspor arasında oynanan Spor Toto 1. Lig maçında Bandırmasporlu Georgios Koutroubis, hava topu mücadelesi sırasında sakatlanarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Spor Toto 1. Lig’de 21. hafta mücadelesinde Göztepe ve Bandırmaspor karşı karşıya geldi. Gollü geçen maçın 35. dakikasında hava topu mücadelesinde Göztepeli Kenneth Obinna Mamah ile Bandırmasporlu Georgios Koutroubis çarpıştı. Maçın hakemi sağlık görevlilerini sahaya davet ederken, sahaya giren sağlık görevlileri ilk müdahaleleri yaptı. Koutroubis 38. dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldı. Kendini iyi hissetmeyen oyuncu daha sonra maçın devre arasında ambulansla hastaneye kaldırıldı.