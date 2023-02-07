Gökhan Zan: "Yardım bekliyoruz"

Hatay’da bulunan antrenör ve eski futbolcu Gökhan Zan, depremde meydana gelen bir enkaz bölgesinde yardım çağrısında bulundu.

Gökhan Zan, sosyal medya hesabından depremde meydana gelen bir enkaz bölgesinde yardım ekiplerine seslenerek, "Burası Hatay Maşuklu Güzelburç. Buraya hiç kimse gelmedi. Sesimizi duyan yok. Hatay kaderine terkedilmiş, yardım bekliyoruz. Allah’ını seven buraya gelsin artık. Halk burada kendi çabasıyla bir şeyler yapmaya çalışıyor kimse yok. Ne olur sesimizi duyun" diye çağrıda bulundu.