Giresunspor taraftar desteğiyle kazanmak istiyor
GİRESUN (İHA) -SPOR TOTO SÜPER LİG EKİBİ BİTEXEN GİRESUNSPOR’DA, KULÜP BASIN SÖZCÜSÜ EMRULLAH EKİZ, PAZAR GÜNÜ ÇOTANAK SPOR KOMPLEKSİNDE CORENDON ALANYASPOR İLE ÇOK ZORLU BİR MAÇA ÇIKACAKLARINI SÖYLEDİ.
Spor Toto Süper Lig ekibi Bitexen Giresunspor’da, Kulüp Basın Sözcüsü Emrullah Ekiz, pazar günü Çotanak Spor Kompleksinde Corendon Alanyaspor ile çok zorlu bir maça çıkacaklarını söyledi.
İç saha avantajı ve taraftar desteğiyle rakiplerini yenmek istediklerini ifade eden Ekiz, yaptığı açıklamada, “Alanyaspor maçıyla önümüze yeni bir sayfa açmak niyetindeyiz. Yeşil beyaz renklere sevdalı Giresunspor aşığı tüm taraftarlarımızı tribünlerde desteğe davet ediyoruz. Giresun şehrinin uzun yıllar sonra elde ettiği Süper Lig heyecanını devamlı kılmak amacındayız. Giresunspor’un taraftarlarının desteğine her zamankinden daha fazla ihtiyacının olduğu bu önemli karşılaşmada herkesi takımımızla tek yürek halinde mücadelemize ortak olmaya davet ediyoruz. Mutlak galibiyet parolasıyla çıkacağımız Alanyaspor karşılaşmasını iç saha avantajımız ve taraftar desteğimizle kazanıp, 9 maçlık 3 puan özlemimize son vermek hedefindeyiz” diye konuştu.
Ekiz, Alanyaspor maçının hazırlıklarını teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde Giresunspor Tesislerinde sürdürdüklerini sözlerine ekledi.