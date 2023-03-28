Giresunspor taraftar desteğiyle kazanmak istiyor

Spor Toto Süper Lig ekibi Bitexen Giresunspor’da, Kulüp Basın Sözcüsü Emrullah Ekiz, pazar günü Çotanak Spor Kompleksinde Corendon Alanyaspor ile çok zorlu bir maça çıkacaklarını söyledi.

İç saha avantajı ve taraftar desteğiyle rakiplerini yenmek istediklerini ifade eden Ekiz, yaptığı açıklamada, “Alanyaspor maçıyla önümüze yeni bir sayfa açmak niyetindeyiz. Yeşil beyaz renklere sevdalı Giresunspor aşığı tüm taraftarlarımızı tribünlerde desteğe davet ediyoruz. Giresun şehrinin uzun yıllar sonra elde ettiği Süper Lig heyecanını devamlı kılmak amacındayız. Giresunspor’un taraftarlarının desteğine her zamankinden daha fazla ihtiyacının olduğu bu önemli karşılaşmada herkesi takımımızla tek yürek halinde mücadelemize ortak olmaya davet ediyoruz. Mutlak galibiyet parolasıyla çıkacağımız Alanyaspor karşılaşmasını iç saha avantajımız ve taraftar desteğimizle kazanıp, 9 maçlık 3 puan özlemimize son vermek hedefindeyiz” diye konuştu.

Ekiz, Alanyaspor maçının hazırlıklarını teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde Giresunspor Tesislerinde sürdürdüklerini sözlerine ekledi.