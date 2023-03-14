Gençlerbirliği 100. yılını kutladı

Gençlerbirliği Spor Kulübü, kuruluşunun 100. yılını tesislerde taraftarları ile birlikte kutladı.

Gençlerbirliği Spor Kulübü, İlhan Cavcav Tesisleri’nde kuruluşunun 100. yılını kutladı. Düzenlenen programa Gençlerbirliği Başkanı Niyazi Akdaş, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç ve çok sayıda taraftar katıldı.

Gençlerbirliği’nin 100. yılına özel hazırlanan belgeselin gösteriminin ardından Gençlerbirliği Başkanı Akdaş, Gençlerbirliği Spor Kulübü’nün kuruluş hikayesini hatırlatarak, “1923’ün ilk ayları Cumhuriyetin ilanından aylarca önce Ankara Sultaniyesi bugünkü adıyla Atatürk Lisesi müdürü Kemal Bey, beden eğitimi öğretmeni Bedri Bey’den bir futbol takımı kurulmasını istemiştir. Bedri Bey bir futbol takımı kurar ama bazı öğrenciler alınmaz. Takımı alınmayan öğrenciler ise bir velinin de katkısıyla bir takım kurarlar ama Kemal Bey bir okuldan iki takım çıkmaz diyerek iki takım maça davet eder. Maçta, Bedri Bey’in takımı yenilir. Bunun üzerine okul müdürü Kemal Bey bu iki takımı birleştirelim der ve gençlerin birleşmesi ile Gençlerbirliği doğar” diye konuştu.

Yeni sezona geçmiş dönemlerden kalan borçlar nedeniyle transfer yasağı alarak başladıklarını belirten Akdaş, “Ligin devre arasında bir miktar alacağımız olmasına rağmen transfer yasağının kalkmasında katkı veren Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç’a ve yasağın kaldırılmasına takiben yeni transfer yapmamız için beni cesaretlendiren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a teşekkürlerimi ve şükranlarımı arz ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Daha nice yüzyıllarda beraber olacağız”

Üyesi olduğu Gençlerbirliği Spor Kulübü’nün yanında olmaktan onur ve gurur duyduğunu dile getiren Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ise, "Daha nice yüzyıllarda beraber olacağız. Gençlerbirliği Spor Kulübü Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyete, onun değerlerini yürekten inanmış, her zaman Ankara’ya bir simge katmış, spor denince akla gelen ilk kulüplerimizden birisidir. Bunu yaşatmak tüm yerel yöneticiler ve genel yöneticiler, Ankaralı iş insanları ve sivil toplum kuruluşları olarak hepimizin boynunun borcudur" açıklamasında bulundu.

“Gençlerbirliği yılların köklü kulübü”

Gençlerbirliği zor bir dönemden geçtiğini ve Süper Lig’de Ankara takımlarının çoğalması gerektiğini dile getiren Keçiören Belediye Başkanı Altınok, “Süper Lig, İstanbul ligi gibi oldu. Süper Lig’de, Ankara’mızdan sadece Ankaragücü var. Gençlerbirliği yılların köklü kulübü. Temennimiz odur ki biz de aşağı hatlardan kurtararak el birliği ile gönül birliği ile Gençlerbirliği Spor Kulübümüze hep beraber destek olacağız” dedi.

“O bizim her şeyimiz”

Yaklaşık 10 senedir hem iç sahada hem de deplasmanda Gençlerbirliği’nin tüm maçlarını takip ettiğini söyleyen taraftar İrfan Çağlar, "Gençlerbirliği bizim için bir yaşam tarzı. O bizim her şeyimiz. Bunun yıllardır hayalini kuruyordum. Maçlarda olsun, Gençlerbirliği’nin 90’ıncı yılında olsun sürekli bunu düşündüm. 100’üncü yılında nasıl bir Gençlerbirliği olacak diye çok çok merak ediyordum. Gördüğünüz gibi sevdamızdan hiçbir şey eksilmedi sadece bulunduğumuz konum ve ilgimiz fark etti" şeklinde konuştu.