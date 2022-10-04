Galatsaray'da Kerem Aktürkoğlu krizi!
Sezon başından beri sergilediği etkisiz performansla taraftarının ve spor medyasının eleştiri odağıdaki yıldız isim yönetimle maaş pazarlığında. Yönetimin kendisine önerdiği teklifin çok üzerinde bir maaş talep eden genç oyuncu, görüşmelerin tıkanmasına sebep oldu.
Süper Lig'de 8. hafta geride kalırken, Kerem Aktürkoğlu bu sezon gösterdiği performansla taraftarlarından geçerli not alamadı.Deplasmanda oynanan ve 0-0 beraberlikle sonuçlanan Adana Demirspor maçında da kendisine verilen şansı iyi değerlendiremeyen Aktürkoğlu, hocası Okan Buruk'u ve taraftarını hayal kırıklığına uğrattı.
PAZARLIKLAR TIKANDI
Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla herkesin takdirini toplayan Kerem Aktürkoğlu, bu sezona istediği gibi başlayamadı. Bir yandan da maaş konusunda yönetimle masaya oturan genç futbolcunun, 10 milyon TL olan ücretinin 30 milyon TL'ye yükseltilmesini beklediği öne sürüldü. Galatasaray yönetimi ise, futbolcusunun ücretini 10 milyon TL daha artırarak, 20 milyon TL'ye çıkarmayı hedefliyordu. Kerem'in bu isteği sonucunda pazarlıklar şimdilik durma noktasına gelmiş durumda.
KEREM'E KULÜBE YOLU GÖZÜKTÜ
Geçtiğimiz sezonun aksine bu sezon kötü bir performans ortaya koyan genç oyuncu taraftarından yoğun tepkisiyle karşı karşıya. Adana Demirspor maçının ardından kadroda değişiklik yapması beklenen Okan Buruk'un yıldız oyuncuyu yedek kulübesine çekerek yerine son haftalarda performansını yükselten Barış Alper Yılmaz'a şans vermesi bekleniyor.