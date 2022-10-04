Galatsaray'da Kerem Aktürkoğlu krizi!

Süper Lig'de 8. hafta geride kalırken, Kerem Aktürkoğlu bu sezon gösterdiği performansla taraftarlarından geçerli not alamadı.Deplasmanda oynanan ve 0-0 beraberlikle sonuçlanan Adana Demirspor maçında da kendisine verilen şansı iyi değerlendiremeyen Aktürkoğlu, hocası Okan Buruk'u ve taraftarını hayal kırıklığına uğrattı.

PAZARLIKLAR TIKANDI

Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla herkesin takdirini toplayan Kerem Aktürkoğlu, bu sezona istediği gibi başlayamadı. Bir yandan da maaş konusunda yönetimle masaya oturan genç futbolcunun, 10 milyon TL olan ücretinin 30 milyon TL'ye yükseltilmesini beklediği öne sürüldü. Galatasaray yönetimi ise, futbolcusunun ücretini 10 milyon TL daha artırarak, 20 milyon TL'ye çıkarmayı hedefliyordu. Kerem'in bu isteği sonucunda pazarlıklar şimdilik durma noktasına gelmiş durumda.

KEREM'E KULÜBE YOLU GÖZÜKTÜ

Geçtiğimiz sezonun aksine bu sezon kötü bir performans ortaya koyan genç oyuncu taraftarından yoğun tepkisiyle karşı karşıya. Adana Demirspor maçının ardından kadroda değişiklik yapması beklenen Okan Buruk'un yıldız oyuncuyu yedek kulübesine çekerek yerine son haftalarda performansını yükselten Barış Alper Yılmaz'a şans vermesi bekleniyor.