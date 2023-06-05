Galatasaray’ın şampiyonluğuna özel hatıra parası basıldı

Spor Toto Süper Lig şampiyonu Galatasaray için bronz, gümüş ve altın olmak üzere hatıra paraları basıldı.

Şampiyon Galatasaray için hatıra paraları basıldı. Hatıra paranın basın toplantısı Nef Stadyumu’nda gerçekleştirildi. Toplantıya Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, eski başkan Adnan Polat, Teknik Direktör Okan Buruk ve takım kaptanları Fernando Muslera, Kerem Aktürkoğlu ve Bafetimbi Gomis ile Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürü Abdullah Yasir Şahin katıldı.

Kazandıkları şampiyonluktan dolayı mutlu olduklarını söyleyen Dursun Özbek, "Çok güzel bir günün gecesindeyiz. Geçen hafta şampiyon olmuştuk, bu hafta da şampiyonluğumuzun tescilini yaptık. Galatasaray 4 yıldızıyla Süper Lig’in generalidir. Bugün de ikinci ve üçüncü olacakların kararını verdik. Son derece mutluyum. Bundan sonra önümüzde Avrupa var. Şimdi sıra orada. Avrupa’da mücadele edecek çok kuvvetli bir takım hazırlamak istiyoruz. Çalışmalarımız daha önceden başlamıştı. Devam ederek, gidecek. Buradan Darphane’ye teşekkür ediyorum. Şampiyonluk hatıra paraları basıyorlar. Cumhuriyet’in 100. yılında şampiyon olmak çok önemiydi" şeklinde konuştu.

Abdullah Yasir Şahin ise Galatasaray’ı şampiyonluğundan dolayı tebrik ederek, "Benim için de çok özel bir gün. Son 3 yıldır biz Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü olarak şampiyonluk hatıra paralarını basıyoruz. Bu yıl benim de taraftarı olduğum Galatasaray’ın 2023’te 23. şampiyonluğuna ulaşması benim için de özel bir anı oldu. Biz kulübümüzün kuruluşunun yılını baz aldık ve 1905 adet bronz, 1905 adet gümüş, 1905 adet altın kaplama ve 1905 adet de üçlü set bastırdık" diye konuştu.

Adnan Polat, sarı-kırmızılı yönetimi, futbolcuları, teknik ekibi ve taraftarları kazandıkları şampiyonluktan dolayı kutlarken, herkesi hatıra paraları almaya davet etti.

Çok değerli bir hediye aldıklarını ifade eden Okan Buruk, paraların Galatasaraylılar için güzel bir anı olacağını dile getirdi.

Fernando Muslera: "Bu aile ortamını sürdürerek, çok daha büyük başarılara imza atacağımıza eminim"

Şampiyonluktan dolayı yaşadıkları çok mutluluğu olduklarını belirten Fernando Muslera, "Dursun Özbek ve Erdin Timur yönetiminde çok iyi çalışmaya devam edeceğiz. Bu aile ortamını sürdürerek, çok daha büyük başarılara imza atacağımıza eminim" ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılında şampiyon olmalarının kendileri için büyük bir gurur ve onur olduğunu söyleyen Kerem Aktürkoğlu da, "Bu anlamı hediye için de teşekkür ederiz. Elimizde tutacağız, inşallah ileride değerlenir" dedi.

Bu sezon önemli bir başarıya imza attıklarını vurgulan Bafetimbi Gomis ise, "Hocama, başkanımıza ve Erden Bey’e çok teşekkür ederim. Takıma yeni bir enerji getirdiler ve Galatasaray ruhunu tekrardan ortaya koyduk. Burada bütün derbileri kazandık. Her ne kadar ben devam edemesem de seneye Galatasaray Şampiyonlar Ligi’ne devam edecek. Galatasaray büyük bir takım, formasını giydiğim için her zaman gurur duydum” açıklamasında bulundu.

Abdullah Yasir Şahin, toplantıya katılanlara hatıra paraları hediye etti.