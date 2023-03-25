Galatasaray’ın Karabağ kadrosu belli oldu

Galatasaray’ın yarın deplasmanda Azerbaycan ekibi Karabağ ile oynayacağı dostluk maçının kadrosu belli oldu.

Galatasaray yarın TSİ 19.00’da Azerbaycan ekibi Qarabağ ile dostluk mücadelesinde karşı karşıya gelecek. Bakü Olimpiyat Stadyumu’nda oynanacak olan mücadelede elde edilecek olan gişe gelirinin tamamı 6 Şubat depremzedelerine bağışlanacak.

Sarı-kırmızılı takımın kadrosu şu şekilde:

"Leo Dubois, Mathias Ross, Lucas Torreira, Fredrik Midtsjö, Yunus Akgün, Atakan Ordu, Emre Taşdemir, Nicolo Zaniolo, Bafetimbi Gomis, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan, Sergio Oliveira, Yusuf Demir, Okan Kocuk, Abdülkerim Bardakcı, Beknaz Almazbekov, Arda Deniz Yavaş, Baran Demiroğlu, Ali Yeşilyurt, Caner Doğan, Juan Mata, Berkan Aksoy, Mauro Icardi."