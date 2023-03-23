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Galatasaray, Kadınlar Eurocup yarı final rövanşında deplasmanda Umana Reyer’e 69-60 mağlup olmasına rağmen ilk maçta sahasında aldığı 74-49’lik galibiyetten dolayı finale adını yazdırdı.
Galatasaray, Kadınlar Eurocup yarı final rövanşında deplasmanda Umana Reyer’e 69-60 mağlup olmasına rağmen ilk maçta sahasında aldığı 74-49’lik galibiyetten dolayı finale adını yazdırdı.
Spor 23.03.2023, 23:13
Galatasaray, Kadınlar Eurocup yarı final rövanşında deplasmanda Umana Reyer’e 69-60 mağlup olmasına rağmen ilk maçta sahasında aldığı 74-49’lik galibiyetten dolayı finale adını yazdırdı.