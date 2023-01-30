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Galatasaray, Kaan Ayhan’ın transferi konusunda 400.000 € transfer ücreti ile kulübü Sassuolo ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Galatasaray, Kaan Ayhan’ın transferi konusunda 400.000 € transfer ücreti ile kulübü Sassuolo ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Spor 30.01.2023, 20:03
Galatasaray, Kaan Ayhan’ın transferi konusunda 400.000 € transfer ücreti ile kulübü Sassuolo ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Galatasaray, Kaan Ayhan’ın transferi konusunda 400.000 € transfer ücreti ile kulübü Sassuolo ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

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