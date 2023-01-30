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Dışişleri Bakanlığı: “BM Güvenlik Konseyi bir kez daha, Kıbrıs Türk halkına uygulanan insanlık ve hukuk dışı ambargoları görmezden gelmiştir”
Galatasaray, Kaan Ayhan’ın transferi konusunda 400.000 € transfer ücreti ile kulübü Sassuolo ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.
Galatasaray, Kaan Ayhan’ın transferi konusunda 400.000 € transfer ücreti ile kulübü Sassuolo ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.
Spor 30.01.2023, 20:03
Galatasaray, Kaan Ayhan’ın transferi konusunda 400.000 € transfer ücreti ile kulübü Sassuolo ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.