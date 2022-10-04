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Galatasaray'ın Türkiye Kupası'ndaki rakibi belli oldu!
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turunda GMG Kastamonuspor ile eşleşti. Eşleşmede ev sahibi takım Galatasaray olurken karşılaşma tek maç eleme sistemine göre oynanacak.
Spor 04.10.2022, 14:43
Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur eşleşmeleri belli oldu.
Galatasaray'ın rakibi GMG Kastamonuspor oldu.
Müsabakalar tek maç eleme sistemine göre oynanıyor.
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