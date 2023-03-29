Galatasaray, Danimarka’dan gelen misafirlerini ağırladı

Bestseller CEO’su Anders Holch Povlsen, Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcısı ve GSStore Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Özgörkey’in konuğu oldu.

İlk olarak Galatasaray Müzesi’ni gezen konuklar, Galatasaray tarihi hakkında bilgiler aldı ve farklı branşlarda kazanılan kupaları yakından inceleme fırsatı buldu. Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Cemal Özgörkey, COLUMBUS projesinin planlı bir adımı olan bu iş birliğinin hızla hayata geçerek GSStore’un değişen vizyon ve yenilenen yapısına büyük katkı sağlayacağını belirtirken, Povlsen ise iş birliğinden büyük heyecan duyduklarını ve gelişmesi için her türlü çabayı sarf edeceklerini söyledi. Nef Stadı’nda ağırlanan konuklara Başkan Yardımcısı Cemal Özgörkey tarafından Galatasaray tarihini anlatan kitap ile imzalı forma hediye edildi.

Konuklar son olarak Başkan Dursun Özbek ile bir araya geldi. Gerçekleştirilen kısa sohbetin ardından günün anısına hatıra fotoğrafı çekildi. Danimarka merkezli firma, Türkiye’de yaşanan deprem felaketinde Galatasaray’ın organize ettiği yardım kampanyasına ilk destek veren uluslararası marka olarak ön plana çıkmıştı.