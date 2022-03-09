Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Nihan Su, kadın futbolunun başarısına inanıyor

Kadın futbolunun geldiği noktanın kendisini heyecanlandırdığını aktaran Nihan Su, "Türkiye adına doğru yolda olduğumuzu söyleyebilirim, bu beni fazlasıyla heyecanlandırıyor. Büyük kulüpler işin içine girince reklam, marka değeri ve sponsorluklar artıyor. Bu da kadın futbolcuların kendilerini sağlıklı ortamlarda ifade etmesine olanak tanıyor. Devamında milli takımlara yansımasının ciddi olumlu etki oluşturacağını düşünüyorum. Yavaş ilerliyor görülebilir ama bence çok doğru bir zamanlamaydı. Türkiye'de kadın futbolcu sayısının fazlasıyla artacağını düşünüyorum. Türkiye Futbol Federasyonu, büyük kulüplerin ve sponsorların işin içine biraz daha dahil olması çok önemliydi. Belki de daha önceki yıllarda beklediğimiz bir süreçti ama şu an itibarıyla baktığımızda da çok olumlu bir başlangıç olduğunu söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

SARI-LACİVERTLİLER HER BRANŞTA ÇOK BAŞARILI BİR TARİHE SAHİP

Nihan Su, Fenerbahçe camiasının tüm amatör branşlar gibi kadın futbolunu da çok iyi bir şekilde sahiplendiğini dile getirdi.

Sarı-lacivertlilerin her branşta çok başarılı bir tarihe sahip olduğunu vurgulayan Su, "Fenerbahçe gerçek anlamda bir spor kulübü. Her branşta çok başarılı bir tarihe sahibiz ve bunu sürdürülebilir kılıyoruz. Şimdi kadın futbol takımı da eklendi. Camiamız bu durumu çok iyi bir şekilde sahiplendi. Bu anlamda çok şanslı olduğumuzu hissediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Fenerbahçe'nin büyüklüğünün kapısından girildiği anda hissedildiğini aktaran deneyimli teknik direktör, "Bu kapıdan girdiğiniz andan itibaren Fenerbahçe'nin büyüklüğü belli oluyor. Burada simge olmuş, geçmişte tarihimizde iz bırakan birçok kadın sporcumuz da var. Onlara da teşekkür ediyorum çünkü onlar bizim için bir idol ve ilham kaynağı. Genç kızlarımıza ve bizlere çok güzel bir yol açmışlar. Kadın sayısının burada fazla olması, şubelerimizin başarıdan başarıya koşması bize de fazlasıyla sorumluluk yüklüyor. İnşallah kadın futbol takımı olarak amatör branşlardaki başarıları biz de aynı noktaya getirebiliriz." diye konuştu. (habertürk)