Fenerbahçe  Jorge Jesus ile anlaşmaya gidiyor!

Ekibiyle birlikte senelik 10 milyon Euro isteyen Portekizli hocanın, indirime gideceği ve 7 milyon Euro'yu kabul edeceği öğrenildi. Anlaşmanın birkaç gün içinde açıklanacağı bildirildi.

İKİ YILLIK SÖZLEŞME YAPILACAK



Fenerbahçe ile 2 yıllık kontrat imzalaması beklenen 67 yaşındaki çalıştırıcı da dün, ülke basınına açıklamalarda bulundu.

Gelecek planlarından bahseden Jesus, şu ifadeleri kullandı: "Hatta bir takım beni bekliyor bile. Neler olacağını bilmiyorum ama kesin olan şu ki bir karar vermek gerekiyor. Kafamda bir gün Brezilya'ya dönmek kesinlikle var. Belki 1-2 yıl sonra yeniden Flamengo teknik direktörü olabilirim."

A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul, Jorge Jesus ile ilgili yaşanan gelişmeleri canlı yayında anlattı. İşte o açıklamalar...

"JORGE JESUS KONUSU POZİTİF NOKTAYA GİDİYOR"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Jorge Jesus ile görüşmek için yarın Portekiz'e gidecek. Portekizli teknik adamın Fenerbahçe'nin teklifini kabul etmesi bekleniyor.

Jorge Jesus konusu yavaş yavaş pozitif bir noktaya gidiyor. Jesus'un Flamengo'dan bir beklentisi vardı. O işin olmayacağı kesinleşti. Flamengo defteri net olarak kapandı.

Burada artık işin nihayete varmasını bekliyoruz. Belki de başkan, prensip olarak el sıkışmış bir şekilde geri dönecek.