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Fenerbahçe, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü
FENERBAHÇE, SPOR TOTO SÜPER LİG'İN 27. HAFTASINDA 2 NİSAN PAZAR GÜNÜ SAHASINDA BEŞİKTAŞ İLE OYNAYACAĞI DERBİ MAÇININ HAZIRLIKLARINA BUGÜN YAPTIĞI ANTRENMANLA DEVAM ETTİ.
Spor 29.03.2023, 18:49
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında pazar günü sahasında Beşiktaş ile oynayacağı derbi maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
Can Bartu Tesisleri’nde, Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde salonda core çalışmalarıyla başladı. Sahada koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarının yapıldığı antrenman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Sarı-lacivertliler, derbi hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.