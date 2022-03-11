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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan önemli açıklamalar
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Ülker Stadı'nda düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor.
Spor 11.03.2022, 16:05 11.03.2022, 17:13
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un konuşmasından satır başları:
- Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: "TFF'nin aldığı karar tüm ülke futbolunu karman çorman hale getiren bir adımdır."
- "Geçen sezon hakem faciaları nedeniyle 12 ile 15 puanımız alenen gasp edildi."
- "Hakem atamalarıyla ilgili bugüne kadar hiçbir pazarlığa girmedik."
- "Trabzonspor maçına Zorbay Küçük'ün gece yarısı atanmasının altında yatan sebebi merak ediyoruz."
- "Direkt kırmızı kart minimum 2 maç ama PFDK, İrfan'a 1 maç vererek kararın ne kadar yanlış olduğunu gösterdi. Ancak aynı Zorbay Küçük bu hafta da maç alıyor"
- "UEFA, Cüneyt Çakır'ın çarşamba günü yöneteceği maçı başka bir hakeme vermiş. Doğru mu?"
- "Aylardır böyle bir çalışmanın sürdürüldüğüne inanmıyoruz."
- "Bu sistem değişmeli"
- "Hakem atamalarının dışarıdan bazı müdahale ve telkinlerle yapıldığı inancı bizde tavan yapmıştır."
- "Servet Yardımcı'ya soruyorum. 2019-2020 sezonunda bir hakemi arayıp, küfürler edip, tehdit ettiniz mi? Ben bunun cevabını sizden istiyorum."